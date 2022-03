Neue Diebstahls-Masche: Täterinnen erbeuten mehrere Hundert Euro

Hockenheim. Zwei unbekannte Täterinnen haben am Mittwochvormittag in der Konrad-Adenauer-Straße Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro durch eine neue Diebstahls-Masche erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, klingelten die beiden Unbekannten bei dem 88-jährigen Geschädigten und gaben sich als Pflegedienstmitarbeiterinnen aus. Da der Mann tatsächlich auf die Unterstützung eines ambulanten Pflegedienstes angewiesen ist, schöpfte er vorerst keinen Verdacht und gewährte den beiden Täterinnen Zutritt zu dessen Wohnung.



Während eine der Frauen den 88-Jährigen in ein Gespräch verwickelte, gelang es der Mittäterin einen Ehering im Wert mehrerer Hundert Euro aus dem Schlafzimmer zu entwenden. Die beiden Täterinnen werden wie folgt beschrieben: Die erste Täterin soll etwa 50 Jahre alt und 170 Zentimeter groß gewesen sein und schwarze Haare gehabt haben. Die zweite Täterin soll etwa 45 Jahre alt und etwa 155 Zentimeter groß gewesen sein. Auch sie hatte schwarze Haare, beide sprachen deutsch mit nicht näher bekanntem Akzent und waren dunkel gekleidet.



Das Polizeirevier Hockenheim sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06205/28600 zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1