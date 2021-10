Neue Errungenschaften erwarten Gäste

Hockenheim. Wer dieser Tage meint, sächsischen Dialekt auf Hockenheimer Straßen und Plätzen zu hören, liegt richtig: Ein ganzer Bus voller Gäste aus der Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal ist zu Gast in der Rennstadt.

Für alle Besucher neu war die Optik des Bürgersaals im Rathaus, wohin die Stadt Hockenheim am Dienstag zum Empfang einlud. Oberbürgermeister Marcus Zeitler stellte ihnen dessen Besonderheiten vor und nahm sie auf einem Spaziergang durch die Stadtgeschichte entlang des Zeitstrahls mit. In der Gegenwart beneidete Zeitler die Partnerstadt, weil der Freistaat Sachsen deren Rennstrecke so tatkräftig unterstütze, während Hockenheim mit seinem Ring ebenso allein zurechtkommen müsse wie mit den Kosten des Freizeitbads Aquadrom während der Pandemie.

Partnerschaft mit Hohenstein-Ernstthal Seit 1990 sind die beiden Rennstädte mit einer Städtepartnerschaft verbunden.

Die beiden ehemaligen Bürgermeister Gustav Schrank (Hockenheim) und Dirk Trinks (Hohenstein-Ernstthal) besiegelten sie am 3. Oktober 1990 im Hockenheimer Rathaus. Der Hockenheimer Freundeskreis-Vorsitzender Peter Busch zählt als Hohenstein-Ernstthaler zu den Mitbegründern der Verbindung.

Im Mai 2011 gründete sich der Freundeskreis Hockenheim/Hohenstein-Ernstthal. Er möchte die Beziehungen fördern und pflegen. Zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft gab es eine digitale Festwoche.

Der Besuch des Hockenheimrings ist für die Hohenstein-Ernstthaler eine Pflichtveranstaltung. Auch hier gab es mit dem im Oktober 2019 eröffneten Porsche Experience Center, bei dem die Stadt für ihre Gäste eine Führung gebucht hatte, Neues zu entdecken. Zuvor machten die Gäste in zwei Gruppen eine Tour zu den Highlights der Rennstrecke, genossen bei bestem Wetter den Blick von der Südtribüne über das Motodrom und ließen sich auf dem Siegerpodest ablichten.

Im 35-Millionen-Euro-Projekt von Porsche gingen die Besucher auf Tuchfühlung mit der Faszination des Sportwagenherstellers, bestaunten die Ausstellung mit Klassikern ebenso wie die Simulatoren und die Terrasse des Restaurants mit einem ähnlich atemberaubenden Panorama. Nach einem Mittagessen mit Blick auf den Grand-Prix-Parcours nutzten die Gäste aus dem Geburtsort des Schriftstellers Karl May den Nachmittag zu Besuchen bei Freunden aus Hockenheim oder zu Einkäufen in der Stadt.

Musik, Bauchredner und Mundart

Zum Begegnungsabend in der Stadthalle begrüßten Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg und der Vorsitzende des Freundeskreises Hockenheim/Hohenstein-Ernstthal, Peter Busch, die Delegation. Mit Alt-Oberbürgermeister Gustav Schrank und Martina Mittelstädt aus der Partnerstadt waren Pioniere der Verbindung beteiligt, die auf deren Anfänge zurückblickten.

Neben der Gelegenheit zum Austausch und einem opulenten Buffet aus der „Rondeau“-Küche erwartete die Partner auch ein Kulturprogramm. Johannes Grebencikov zeigte seine Kunst am Akkordeon, der aus der Fasnacht bekannte Zauberer und Bauchredner Andreas Knecht sorgte mit seinen beiden frechen Puppen für Heiterkeit und Liedermacher Charly Weibel stellte die Fähigkeiten der Sachsen auf die Probe, weltgewandte Texte auf Kurpfälzisch zu verstehen.

Das blieb aber nicht die einzige Herausforderung in Sachen Dialektkenntnis: Auf der Anreise am Sonntag hatte der Bus einen Zwischenstopp in Heilbronn eingelegt, am Montag besuchte die Gruppe Stuttgart. Den Mittwoch verbrachte sie in Heidelberg, am Abend stand erneut Kultur mit dem Gastspiel von Bill Mockridge in der Stadthalle auf dem Programm, bevor die Gäste am Freitag die Heimreise antreten. Natürlich kamen die Hohenstein-Ernstthaler nicht ohne Gastgeschenke. Bier aus der Glückauf-Brauerei in Gersdorf überreichten sie ebenso wie hausgemachte Marmelade. Hauptamtsleiter Uwe Gleißberg schenkte nach dem Abendessen einen Erzgebirgskräuterschnaps zum Verdauen aus.

Bei der Begegnung wurde auch der Fahrplan für die nächsten Treffen festgelegt. Der Hockenheimer Advent wird wieder mit Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge bereichert, das von einer Delegation im Foyer der Stadthalle zum Verkauf angeboten wird. Die Artikel sind bereits bestellt, kündigte Angelika Laube an, die auch Christstollen-Wünsche für den „Direktimport“ entgegennimmt.

Gegenbesuch im Dezember

Im Dezember reist eine Hockenheimer Delegation für fünf Tage in die Partnerstadt inklusive der Teilnahme an der Mettenschicht nach altem bergmännischen Brauch und einem bunten Abend im Schützenhaus. Oberhof, Annaberg-Buchholz, Meißen und Arnstadt werden ebenfalls besucht, kündigt die zweite Vorsitzende des Freundeskreises Hockenheim/Hohenstein-Ernstthal, Lucy Jung, an.