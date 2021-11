Neue Geräte fördern Klimaschutz

Hockenheim. Die von der Stadtverwaltung geförderte Digitalisierung im Schulzentrum verbessert nicht nur den Unterricht. Sie bringt auch auf einer ganz anderen Ebene handfeste Vorteile: beim Klima. Dazu tragen die neuen Multifunktionsgeräte im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium bei, wie Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg den Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur und Sport in seiner letzten Sitzung am vergangenen Donnerstag informierten.

Die neuen Systeme drucken im Zeitraum ihrer Nutzung bis zum Jahr 2026 klimaneutral. Auf der Grundlage des bisherigen Druckbedarfs der Schule können so rund 36 000 Kilogramm CO2-Äquivalente eingespart werden. CO2-Äquivalente sind eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase.

Umsetzung wird erneut geprüft

Das klimaneutrale Drucken wird über das von „Climate Partner“ angebotene Förderprogram zur Klimaneutralität erreicht. Die Stadtverwaltung und der Ausschuss sprachen sich für die Umsetzung des Förderprogramms der Kochöfen in Peru aus. Auch in zukünftigen Projekten wird die Stadtverwaltung die Möglichkeit zur Umsetzung des klimaneutralen Druckens erneut prüfen. Zusätzlich ist aufgrund der nun digital vorhandenen Lösungen auch eine Reduzierung des Druckvolumens möglich.

Schädliches Kochen

Jedes Jahr sterben mehr als vier Millionen Menschen, die zu den ärmsten der Welt gehören, an den Folgen von Luftverschmutzung durch das Kochen auf ineffizienten, umweltschädlichen und gefährlichen traditionellen Drei-Stein-Feuern. Von den schweren Atemwegs- und Augenerkrankungen sind vor allem Frauen und Kleinkinder betroffen. Deshalb hat Microsol das Projekt „Qori Q’oncha“ entwickelt.

Seit mehr als zehn Jahren unterstützt es Familien in armen ländlichen Gebieten Perus. Es war das erste „Programme of Activities“ (PoA), das nach Gold-Standard zertifiziert wurde. Bereits rund 106 000 verbesserte Kocher wurden installiert und verbessern das Leben von knapp 500 000 Menschen, die in Peru in Armut leben. Es umfasst derzeit Projekte von sechs Projektentwicklern in neun Regionen Perus: Piura, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Cusco, Huancavelica, Arequipa, Moquegua und Tacna. Diese Familien kochen auf offenem Feuer. Dabei ist die Energieeffizienz gering, es gehen große Mengen an Energie ungenutzt verloren. Saubere Kochöfen sind oft einfache Vorrichtungen aus Metall oder Ton, die aber die zugeführte Energie besser nutzen. zg