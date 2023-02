Neue Jugendräume für TCH-Nachwuchs

Auch wenn es noch einige Wochen dauert, bis auf der Tennisanlage die ersten Bälle wieder geschlagen werden können, so ist beim Tennisclub Hockenheim doch eine gewisse Geschäftigkeit zu verzeichnen. So sind Vorarbeiten zur Herrichtung der Tennisplätze für die kommende Tennissaison durchzuführen und die Mitgliederversammlung, die am Dienstag, 18. April, stattfindet und auf der die für die einzelnen Ressorts Verantwortlichen ihre Berichte vortragen, ist umfassend vorzubereiten.

Aber auch das Projekt „Anpfiff Jugendräume“, das von „Anpfiff ins Leben“ mit der Unterstützung der Dietmar Hopp Stiftung initiiert wurde, erforderte Aktivitäten. So war der Raum, der für das Projekt ausersehen ist, seitens des Tennisclubs so herzurichten, dass die geplanten Arbeiten ohne Einschränkungen ausgeführt werden können.

Ausräumen weckt Erinnerungen

Klar, dass dabei Gegenstände aussortiert werden mussten, die sich angesammelt hatten und die Erinnerungen weckten wie zum Beispiel die Stühle, die noch aus dem früheren Clubhaus am Aquadrom stammten. Auch galt es, die Heizkosten der Tennishalle fortwährend zu kontrollieren und den Betrieb der Heizungsanlage zu optimieren, damit die gestiegenen Energiekosten mit einer geringfügigen Erhöhung der Hallengebühren abgedeckt werden konnten.

Geselligkeit beim Wintergrillen

Doch bei allen notwendigen Aufgaben kamen auch gesellige Aspekte nicht zu kurz. Bei einem perfekt organisierten Wintergrillen konnten sich die Besucher bestens über Tennisthemen austauschen. Noch vor Sonnenuntergang traf man sich auf der Tennisanlage und als die Sonne im Westen versank, breitete sich idyllische Stimmung aus. Bei Glühwein und alkoholfreien Getränken wurden die Anwesenden von Irmgard und Andreas Imhoff mit gegrillten Würstchen versorgt. Erst lange, nachdem die Dunkelheit über die Tennisanlage hereingebrochen war, löste sich die Veranstaltung auf. Der Dank des Vereins galt allen, die das Ereignis organisiert und zu dessen Erfolg beigetragen hatten. zg/hee