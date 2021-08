Neue Mitglieder begrüßt

Bei den Hockenheimer Tenniswochen, die in diesem Frühjahr den „Tag des Tennis“ ersetzten, hat der Tennisclub auch auf Grund der für Interessierte eingeräumten Sonderkonditionen zahlreiche neue Mitglieder gewonnen und die Gesamtstärke weiter gesteigert. Nun war es an der Zeit, sie in einer kleinen Feierstunde auf der Anlage im Gartenschaupark zu begrüßen.

In einer kurzweiligen Ansprache berichtete Vorsitzende Elfi Büchner über historische Aspekte des Vereins, die Entstehung der malerischen Tennisanlage und erläuterte, dass sowohl die erste Herrenmannschaft als auch die zweite Herrenmannschaft an diesem Tag auf der Anlage ihre Verbandsspiele austrugen.

Vereinstrainer Marian Voinea wurde mit seinen Helfern vorgestellt, der nicht nur die Kinder und Jugendlichen federführend trainiert, sondern der auch für das Training Erwachsener zur Verfügung steht. Bei Sekt, Saft oder Mineralwasser und Backwaren hatten alle die Möglichkeit zu anregenden Gesprächen, wobei sich die Neumitglieder mit dem Vorstand und langjährigen Tennisclub-Angehörigen austauschen konnten. hee