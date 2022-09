Neue Möglichkeiten mit Hybridkursen

Die Volkshochschule Hockenheim bietet im Herbst wieder eine Vielzahl an Kursen an. Dabei geht die Einrichtung auch neue Wege, die das Internet mit einbinden und sich in Hybridkursen widerspiegeln.

Dies bedeutet, dass die Teilnehmer entweder im Kursraum oder bequem von zu Hause aus online dem Kurs beiwohnen können. Die Teilnehmenden, die sich online zuschalten, bekommen den Einwahllink rechtzeitig per E-Mail zugeschickt. Bei der Anmeldung ist anzugeben, ob man online oder in Präsenz teilnehmen möchte. Die Kurse kosten jeweils 105 Euro und finden als Präsenz im Haus der Volkshochschule in der Heidelberger Straße 16a statt.

Zehntklässler der Realschule können am Prüfungs- und Klassenarbeitstraining ab Freitag, 30. September teilnehmen. Der Kurs findet von 15 bis 16.30 Uhr statt und umfasst zehn Termine. In diesem Kurs wird der Lehrplanstoff besprochen, Klassenarbeiten vorbereitet, und und Originalaufgaben aus dem Pflicht- und Wahlbereich vergangener Jahre bearbeitet. Grundlage sind aktuelle Prüfungsaufgaben für die Realschule von Baden-Württemberg und weiterer Lehrstoff.

Auch zukünftige Abiturienten können sich in der Volkshochschule auf ihre Prüfungen vorbereiten. In diesem Bereich gibt es ebenfalls ein Mathematiktraining, das am Freitag, 30. September, startet. Der zehn Termine umfassende Kurs findet immer von 16.45 bis 18.15 Uhr statt.

Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Teilnehmenden werden die wesentlichen mathematischen Grundlagen aus Analysis, Geometrie und Stochastik aufbereitet. Laufender Stoff wird durch aktuelle Musteraufgaben und Prüfungen aus vorherigen Jahrgängen ergänzt. Mithilfe von dieser intensiven Prüfungs- und Klausurvorbereitung zielt der Kurs auch darauf ab die „Corona-Defizite“ der vergangenen Jahre zu kompensieren und aufzufangen.

Die Mathematik steht auch im Kurs für die Oberstufe für das berufliche und Fachabitur im Fokus. Ab Samstag, 1. Oktober, von 13.15 bis 14.45 Uhr wird dieser Bereich mit zehn Kursterminen abgedeckt.

Geeignet ist der Kurs für Absolventen der Realschule, die einen weiteren schulischen Weg einschlagen wollen. Klassenarbeiten heißen jetzt Klausuren, y heißt f(x) und am Horizont zeichnet sich das Fach- beziehungsweise das berufliche Abitur ab. Doch für vorausschauende Schüler gibt es jetzt mit diesem Kurs die rechtzeitige Klausur- und Klassenarbeitsvorbereitung sowie die Festigung und Reaktivierung relevanten Stoffs der vergangenen Jahre.

Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Teilnehmenden werden die wesentlichen mathematischen Grundlagen aus Analysis, Geometrie und Stochastik aufbereitet. Mithilfe von dieser Unterrichts- und Klausurvorbereitung zielt der Kurs darauf ab, die Teilnehmer optimal auf die neuen Themen und Herausforderungen einzustellen.

Der Kurs findet samstags statt und kann nach Rücksprache mit dem Kursleiter und auf Wunsch aller Teilnehmer (bei vorhanden Räumlichkeiten) auf einen Termin unter der Woche verschoben werden.

Mit einem neuen Präsenzkurs für Präsentationstechniken werden ebenfalls Schüler angesprochen. Ab Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, bietet die Volkshochschule zwei Termine für eine Kursgebühr von 80 Euro an.

Thematisch lernen die Schüler, wie sie langweilige, einschläfernde und anstrengende Präsentationen verbannen können. Die Dozenten klären von A wie Aufbau bis Z wie Zeitmanagement alle wichtigen Details, damit selbst das unspektakulärste Thema spannend und mitreißend präsentiert werden kann. Egal, ob mit Powerpoint, Folien, Plakaten, Smart- oder Whiteboards, mit diesem Kurs gehören schleppende und ermüdende Vorträge der Vergangenheit an.

Vorherige Anmeldung zu allen Veranstaltungen ist unbedingt erforderlich. Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle in Hockenheim. zg