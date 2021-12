Neue Nummern für die Mitarbeiter

Die Stadtverwaltung Hockenheim bekommt ab dem neuen Jahr eine neue Telekommunikationsanlage. Damit ändern sich ab Montag, 17. Januar 2022, auch die Durchwahlnummern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Die neuen Nummern sind dann auf der Internetseite der Stadt unter www.hockenheim.de zu finden. Die Telefonzentrale ist weiterhin unter der bekannten Nummer 06205/2 10 erreichbar.

Hintergrund für diese Änderung in der Stadtverwaltung ist, dass die alte Telekommunikationsanlage in die Jahre gekommen war und deshalb ersetzt werden muss. Die vorbereitenden Arbeiten dafür finden ab Freitag, 14. Januar, statt. Am Montag, 17. Januar, wird der Anschluss neu geschaltet. Aus diesem Grund ist die Stadtverwaltung, die Stadtbibliothek, die Stadthalle und das Restaurant Rondeau in dieser Zeit telefonisch nur eingeschränkt erreichbar.

Ab Dienstag, 18. Januar, stehen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Hockenheim wieder regulär und ohne Einschränkungen telefonisch zur Verfügung, wie es abschließend heißt. zg