Neue Räume

Mit Bedauern hatte man bei dem Eigentümerverband Haus & Grund zur Kenntnis nehmen müssen, dass die gemieteten Vereinsräumlichkeiten in der Oberen Hauptstraße von der Vermieterin selbst benötigt wurden. Der Zufall wollte es, dass sich schnell eine passende Alternative in zentraler Lage anbot und der Verein diesem Wunsch der Vermieterin nachkommen konnte.

Die Geschäftsstelle des Vereins und des Vermieter-Service befinden deshalb sich ab Montag, 4. Juli, in den ehemaligen Ladenräumlichkeiten des Erdgeschosses der Heidelberger Straße 17 (gegenüber der Pestalozzischule). Mitglieder und interessierte Besucher können sich in den komplett renovierten Räumen über alle Themen und Bereiche der eigenen Immobilie und die Angebote, die den Alltag als Eigentümer und Vermieter erleichtern, informieren und beraten lassen.

Aus Anlass der Eröffnung lädt der Verein am Samstag, 23. Juli, zwischen 11 und 15 Uhr Mitglieder sowie alle interessierten Eigentümer, Vermieter und Partner zu einem „Tag der offenen Tür“ in die neue Geschäftsstelle ein. Das Besondere für Nichtmitglieder: Der Verein lockt mit einem attraktiven Angebot! Wer an diesem Tag – auch online – beitritt, ist von der Zahlung des Aufnahmebeitrags nach dem Motto „Freier Eintritt“ entbunden und kann die Leistungen des Vereins ohne Einschränkung in Anspruch nehmen.

Wegen des Umzugs ist die Geschäftsstelle in der letzten Juni-Woche geschlossen. zg