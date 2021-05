Neue Ruhezonen für den Gartenschaupark in Hockenheim

Im Gartenschaupark ist eine weitere großzügige Baumspende eingepflanzt worden. Kaum ein Gehölz wird in Asien, besonders aber in Japan, so verehrt wie der Ginkgo. Auch hierzulande gewinnt dieser Urvater der Bäume zunehmend große Aufmerksamkeit. In der Nähe des Biotops, unweit der Einmündung der Überführungsstraße in die Eisenbahnstraße, wurde zu den dort schon befindlichen vier Hochstämmen ein Dreistammsolitär, botanisch eigentlich ein „Strauch“, hinzugefügt, so dass man jetzt von einem „Ginkgohügel“ sprechen kann.

AdUnit urban-intext1

Durch die drei Stämme mit den Verästelungen, kann man jetzt schon den bizarren Wuchs erkennen. Da alleine der Wurzelballen schon mehrere hundert Kilogramm wiegt, hat der Spender Architekt Wilhelm Kamuf auch für den Transport mit einem Kranwagen, Pflanzsubstrat, Pflanzerde und Hornspäne für das gute Anwachsen gesorgt. Eine Bilderserie der Pflanzaktion sowie weitere Informationen unter anderem zur Entwicklungsgeschichte des Ginkgos, Medizinisches, sein Rang in Literatur und Kunst, sowie Kurioses aus dem Pflanzloch, findet sich auf der Homepage des Fördervereins unter www.gartenschaupark.de.

Neue Bänke installiert

Ebenso konnte mit einer weiteren großzügigen Spende in diesen Tagen ein langgehegter Wunsch vieler Parkbesucher mit Krücken und Rollatoren erfüllt werden. Am Hauptweg zwischen dem Eingang Blumenstraße bis zur Überführungsbrücke wurden drei neue Bänke zum Ausruhen einbetoniert und eine weitere in diesen Bereich versetzt.

Wer den Förderverein Gartenschaupark finanziell unterstützen möchte, kann dies weiterhin tun. Es wird jeder Euro in die Verschönerung des Parks gesteckt und dankend angenommen, so Vorsitzende Martha Keller. Die nächsten Projekte sind in Arbeit.

AdUnit urban-intext2

Info: Spenden an die Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE56 6725 0020 0006 2180 59, oder die Volksbank Kur- und Rheinpfalz, IBAN: DE89 5479 0000 0000 5607 07.