Neue Schulbezirke sorgen für bessere Verteilung

Eine Pestalozzi-Schule, die fast aus allen Nähten platzt, und eine Hubäcker-Schule, in der immer wieder unklar ist, ob der kommende Jahrgang zwei- oder dreizügig geführt werden kann – das sind keine guten Voraussetzungen für Grundschüler, Eltern, Lehrende und Schulleitungen. Seit einigen Jahren äußern die Grundschulen daher den Wunsch, die Schulbezirksgrenzen anzupassen und sinnvoll zu verändern. Jetzt hat ihn der Gemeinderat erfüllt.

Wie Fachbereichsleiter Daniel Ernst erläuterte, sind von der Änderung zwölf Straße betroffen: Birkenallee, Ernst-Brauch-, Ernst-Wilhelm-Sachs-, Hardt-, Hebel-, Jahn-, Obere Haupt-, Ring-, Scheffel- und Schillerstraße. In den kommenden fünf Jahren ergebe die neue Bezirksgrenzenaufteilung unterm Strich für die Pestalozzi-Grundschule einen Abgang von rund 40 Schülerinnen und Schülern, die Hubäcker-Grundschule nimmt 31 neu auf, die Hartmann-Baumann-Grundschule neun. Wenn in der Oberen Hauptstraße neu gebaut wird – in der Nähe des Rathauses steht ein größeres Projekt bevor – werden weitere Schüler der Hartmann-Baumann-Grundschule zugewiesen, erklärte Daniel Ernst.

Änderungen von Schulbezirksgrenzen müssten gut durchdacht sein, „das kennen wir aus der Nachbarschaft, wo das auch schon mal schiefgegangen ist“, daher müssten sie auch transparent gegenüber den Eltern kommuniziert werden.

Aus diesem Grund seien die beabsichtigten Änderungen den Eltern mitgeteilt und mit den Schulleitungen besprochen worden. Die würden die angedachten Änderungen gerne mittragen, wie sie im SKS-Ausschuss bestätigt hätten, berichtete der Fachbereichsleiter.

Das Schulamt Mannheim sei im vergangenen Jahr über die Planungen in Kenntnis gesetzt worden und trage die Änderung mit. Eine förmliche Zustimmung sei nicht notwendig. Die Neuregelung soll zum kommenden Schuljahr 2022/2023 für die Eingangsklassen in Kraft treten. Für die derzeitigen Grundschüler ändert sich nichts, sie besuchen weiter ihre bisherigen Lehreinrichtungen, Geschwisterkinder, die in den nächsten Jahren eingeschult werden, sind von den Änderungen ausgenommen, damit eine Familie nicht zwei Grundschulen aufsuchen muss. Oberbürgermeister Marcus Zeitler freute sich, dass das Thema zum Abschluss gebracht werden kann, der Gemeinderat gab einstimmig grünes Licht für die Änderung.

Grünes Licht für „Stadtpark“-Pläne

Keine Probleme hatten die Fraktionen auch mit der Zustimmung zum Abschluss eines Durchführungsvertrags im Zusammenhang mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Stadtpark Hockenheim“ sowie dem Entwurfs- und Offenlagebeschluss zu diesem Plan. Der Leiter des Fachbereichs Bauen und Wohnen, Christian Engel, erläuterte, was auf der Fläche von gut 1500 Quadratmetern in der Parkstraße 1b und 1c vorgesehen ist.

Die Weichen für eine Wohnnutzung des ehemaligen Gasthausareals hatte der Gemeinderat im Juni 2021 gestellt. Im ehemaligen, denkmalgeschützten Brauhausgebäude entstehen fünf Wohneinheiten, weitere elf Wohnungen in einem Neubau in zweiter Reihe, für den die Rück- und Nebengebäude abgerissen werden. mm