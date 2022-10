Neue Schulleiterin an der Heuss-Realschule in Hockenheim: Marion Marker-Schrotz

Hockenheim. Noch vor einem Vierteljahr stand sie der Realschule Neckargemünd vor, nun sitzt sie auf dem Rektorenstuhl –oder besser: Rektorinnenstuhl – an der Theodor-Heuss-Realschule (THRS) in Hockenheim: Marion Marker-Schrotz. Für die Reilingerin, die über 15 Jahre konsequent via ÖPNV an ihre Wirkungsstätte ins Neckartal an die Elsenzmündung gefahren ist, kommt der neue Job einem Heimspiel gleich – oder ist er doch eher ein Gang in die Verlängerung? Auf jeden Fall kennt sie ihre neue alte Schule gut.

Denn sie war vor ihrer Beförderung zur Realschulkonrektorin in Neckargemünd schon einmal an der THRS, damals acht Jahre als Lehrerin und Konrektorin. Mit ihrem Vorgänger, dem im Juli pensionierten Jürgen Wolf, hatte sie damals mit dem damaligen Schulteam das für die Hockenheimer Realschule so charakteristische bilinguale sowie das IT-Profil erdacht und entwickelt – zukunftsweisende und erfolgreiche Schritte, wie sich bis heute herausgestellt hat. Und wenn es nach ihr ginge, würden noch weitere Profile folgen.

Auch wenn sich nun Marion Marker-Schrotz’ Schulweg um mehr als 90 Prozent vermindert hat (von rund 30 auf rund drei Kilometer, die sie mit dem Fahrrad zurücklegt), so wartet in der neuen Wirkungsstätte nicht reine Routine auf die 59-Jährige, die selbstredend mit viel Erfahrung im Schulleitungsgeschäft punkten kann.

Viele Bereiche fallen nicht unter die Kategorie „Alltägliche Arbeit“ und müssen praktisch neben dem ohnehin stressigen Schulleitungsalltag bewältigt werden: Unbeständige und womöglich andauernde Regelungen der Corona-Jahre, neue Abschlussprüfungen und permanente Nachjustierungen im Bildungswesen, Lehrermangel, die didaktische und technische Umsetzung der Digitalisierung, verwaltungstechnische Hürden im Bildungsbereich sowie die Weiterentwicklung der THRS in pädagogischer aber auch in baulicher Hinsicht – vielleicht ein Neubau? Alles große Baustellen. Aber das ist der pragmatischen Pädagogin bewusst.

Im Interview spricht die Powerfrau, die sowohl mit ihren 1,93 Meter Körpergröße als auch mit ihrer kompetenten und direkten Art auf jedem Elternabend und in jeder Besprechungsrunde hervorsticht, über ihre neuen Aufgaben.

Wie würden Sie sich jemandem beschreiben, der Sie gar nicht kennt?

Marion Marker-Schrotz: Was für eine große Frau.

Mit welchem Gefühl kamen Sie zum Schuljahresbeginn nach Hockenheim?

Marker-Schrotz: Ich habe mich sehr auf die Rückkehr an meine „alte“ Schule gefreut. Mit Begeisterung habe ich die vielen Neuerungen und Entwicklungen wahrgenommen, die in den vergangenen 14 Jahren hier etabliert wurden. Vor allem in der Digitalisierung steht die Realschule wirklich gut da.

Was hat sich an der THRS seit Ihrem Weggang vor 15 Jahren eigentlich verändert?

Marker-Schrotz: Zum einen wurde die digitale Ausstattung vorangetrieben, das Heuss-Lab ist ein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Schulen. Begeistert hat mich auch die Tatsache, dass Hockenheim in Schulsozialarbeit investiert. Die Brandschutzmaßnahmen haben zu einer Weiterentwicklung der Räumlichkeiten in der Verwaltung, aber auch im Haus geführt, die ich als sehr positiv wahrnehme.

Was zeichnet die THRS Ihrer Meinung nach aus und wo sehen Sie Entwicklungslinien?

Marker-Schrotz: Unsere Schule zeichnen natürlich die Profilklassen aus. Diese Option habe ich gemeinsam mit Herrn Wolf entwickelt und dass sie nun schon so viele Jahre Bestand hat, zeigt, dass es eine richtige und mutige Entscheidung war. Durch Corona sind auch die Profile in Mitleidenschaft gezogen worden. Hier werden wir Anpassungen vornehmen, die wir im Frühjahr vorstellen werden. Das Heuss-Lab soll dabei eine wichtige Rolle einnehmen. Ich möchte aber auch jenen Klassen ein Profil und damit eine pädagogische Heimat anbieten, die bisher kein Profil hatten.

Wie soll die THRS aussehen oder was erreicht haben, wenn Sie in einigen Jahren in den wohlverdienten Ruhestand gehen?

Marker-Schrotz: Am liebsten würde ich noch den Schlüssel zu einem Neubau übergeben, bevor ich in den Ruhestand gehe. Der Beschluss zum Neubau ist ja prinzipiell gefallen, allein die Umsetzung wird noch ein wenig dauern. Im kommenden Jahr werden die Querriegelgebäude abgerissen werden. Die Realschule soll übergangsweise das Fachklassengebäude nutzen, um den drängenden Platzbedarf unserer stark nachgefragten Schule zu mildern.