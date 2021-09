Neue Talente gesucht

Für Mädchen und Jungen bis zwölf Jahre veranstaltet der Tischtennis-club (TTC) am Samstag, 11. September, Mini-Meisterschaften. Die Meisterschaften sind eine der erfolgreichsten Breitensportaktionen in Deutschland und finden in Hockenheim von 10.30 bis 13 Uhr in den beiden Gymnasiumturnhallen in der Schubertstraße statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Geboten wird eine Einführung in das Tischtennisspiel. Nach dem Ausprobieren der verschiedenen Schlagarten werden dem Alter entsprechende Wettbewerbe durchgeführt. Jedes Kind erhält eine Urkunde und einen kleinen Sachpreis. Für die ersten drei Spieler jeder Altersklasse stehen Pokale bereit.

Für die Besten des Wettbewerbs geht es nach dem Ortsentscheid weiter auf Bezirks- und Verbandsebene. Um Chancengleichheit zu gewährleisten, werden die Kinder in drei verschiedene Altersklassen und nach Mädchen und Jungen eingeteilt.

Anmeldungen sind bis Freitag, 10. September, an Roland Wolff per E-Mail an rolwol@gmail.com oder unter Telefon 06205/ 1 58 53 möglich. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2