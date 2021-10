Neue Wasserleitung besteht Testbetrieb

Die Arbeiten in der Oberen Hauptstraße kommen weiter planmäßig voran, teilt die Stadtverwaltung mit – auch wenn es nicht immer so scheint. Anwohner hatten sich bei der Redaktion gemeldet und mitgeteilt, dass im Abschnitt zwischen Oberer Mühlstraße und Bachrain seit drei Wochen die Bautätigkeit ruhe, aber der Abschnitt permanent durchgespült werde.

Pressesprecher Christian Stalf teilte auf Anfrage mit, laut Stadtwerken werde in diesem Bereich die Einbindung einer neuen Rohrleitung vorbereitet, die sich noch nicht in Betrieb befinde. Dafür wurden Untersuchungen wegen der Wasserqualität durchgeführt. Laut Stalf sind diese inzwischen abgeschlossen, es habe keine Beanstandungen gegeben. Die Rohrverlegungsarbeiten zwischen der Straße Am Bachrain und Oberer Mühlstraße sollten dann zeitnah abgeschlossen sein. In der nächsten oder übernächsten Woche werden in diesem Bereich die Hausanschlüsse erstellt, ergänzt der Pressesprecher.

Im Bereich zwischen Bäckerei Wilhelmi und Parkplatz Eichhorn seien bereits eine Gasanbindung und Gashausanschlüsse erstellt worden. Dort werden in der übernächsten Woche ab 8. November die Wasser- und Gasanbindungen sowie die restlichen Hausanschlüsse fertiggestellt.

Die Großbaustelle Obere Hauptstraße wurde Ende September 2020 begonnen und soll bis August 2022 beendet sein. Zwischen Heidelberger Straße und Ringstraße werden auf einer Länge von rund 800 Meter sechs Millionen Euro in die Infrastruktur investiert. mm

