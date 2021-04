Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Freiwillige Feuerwehr - Neuer Funkraum ist seit Januar in Betrieb / Über 120 000 Euro kosten Umbau und Technik / Einweisung wegen Corona vorerst nur per Video Neuer Funkraum in der Hockenheimer Feuerwehr

Björn Blattner (v. l.), Feuerwehrkommandant Franz Sommer und Oberbürgermeister Marcus Zeitler schauen sich den neuen Funkraum an. © Lenhardt