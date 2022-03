Neuer Kurs in Kleiner Akademie

Mit der Kleinen Akademie startet am Montag, 28. März, im Gemeindezentrum St. Christophorus von 9.15 bis 11.15 Uhr ein allgemeinbildender Kurs, der aus vielen Themenbereichen Inhalte anbietet. In diesem Semester werden an elf Vormittagen Politik, Literatur, Kunstgeschichte, Musik und Theologie angeboten. Die Besonderheit der Kleinen Akademien in der Region Rhein-Neckar ist, dass die Teilnehmer aus einem Programmangebot für das kommende Jahr auswählen können, welche Themen sie interessieren und somit das Programm für das kommende Jahr selbst mitbestimmen können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Interessierte können sich beim Bildungszentrum Heidelberg unter Telefon 06221/8 98 40 für weitere Informationen melden. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2