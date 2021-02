Die neu „Am Stadtwald“ benannte Straße führt vom Jugend- und Kulturzentrum Pumpwerk (rechts oben) am Rand der Bebauung entlang bis zur Einmündung in den Hub-äckerring (links oben nicht mehr im Bild). Auch die Fortsetzung in Richtung Autobahn (oben in der Mitte abzweigend) wird künftig so heißen.

