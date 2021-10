Neuer Spielplatz an der evangelischen Kirche

Hockenheim. Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren kommen auf dem neuen Spielplatz zwischen der Evangelischen Kirche und der Luisenstraße ab sofort wieder voll auf ihre Kosten. Der Bauhof der Stadtverwaltung Hockenheim errichtete an dieser Stelle binnen zehn Tagen einen komplett neuen Spielplatz. Dafür legten Anna-Lisa Ziegler und Michael Bimczok vom Bauhof tatkräftig Hand an, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die beiden Bauhof-Mitarbeiter gestalteten bereits mehrere Spielplätze im Stadtgebiet. In diesem Fall nahmen sie zum dritten Mal die komplette Sanierung der Anlage, also Platzsanierung und Kauf neuer Spielergeräte, in Angriff. Eine solche Komplettsanierung wurde davor an den Standorten Arndtstraße und Lußheimer Straße durchgeführt.

Nachhaltige, stabile Gestaltung

Der neue Spielplatz lockt die Kinder mit einer Doppelschaukel sowie einem Kletterturm mit Rutsche. Auch ein Kreisel wartet auf sie. Die Spielgeräte der Firma Yalo bestehen aus Alu-Stahl und Plastik. Hackschnitzel bilden den Fallschutz für die Kinder rund um die Geräte. Der Spielplatz wurde erfolgreich vom TÜV abgenommen. Die Materialkosten für den Spielplatz (Beton, Fallschutz, Spielgeräte) belaufen sich auf rund 16 000 Euro.

„Wir haben uns bei seiner Gestaltung von der benachbarten Schule und der Wohnanlage rund um die Luisenstraße inspirieren lassen. Dort wohnen viele kleine Kinder. Deshalb haben wir auch eine Babyschaukel in das Angebot aufgenommen“, berichtet Anna-Lisa Ziegler über die Idee hinter dem neuen Spielplatz.

Auch die Nachhaltigkeit der Anlage war beiden ein Anliegen. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass der neue Spielplatz langlebig und stabil gebaut wurde. Die Kinder sollen möglichst lange Spaß und Freude an ihm haben“, ergänzt Michael Bimczok. zg