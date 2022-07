Neuer Termin für Radtour durch den Hardtwald

Hockenheim. Die ursprünglich geplante Radtour des Freundeskreises Hockenheim-Commercy, die am Dienstag aufgrund der hohen Temperaturen kurzfristig abgesagt wurde, wird nun am Dienstag, 26. Juli, unter der Leitung von Thomas Claus nachgeholt. Die Tour auf verkehrsarmen Wegen führt durch den Hardtwald nach Oftersheim, wo bei den Hundefreunden eine Pause vorgesehen ist, bevor es zurück nach Hockenheim geht. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr am Völkerkreuz im Gartenschaupark. Gäste sind willkommen.

