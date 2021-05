Neuer Transformator soll 50 Jahre Dienst tun

Hockenheim. Seit September vergangenen Jahres wird, wie mehrfach berichtet, das Umspannungswerk der Stadtwerke Hockenheim im Gewerbegebiet Talhaus erneuert. Der Knotenpunkt für die Stromversorgung der Region enthält neue Technik und ändert sein Erscheinungsbild. Eine erkennbare Neuheit und ein „Highlight“ der Bautätigkeiten ist in der vergangenen Woche eingetroffen: der 110/20 Kilovolt (kV)-Transformator.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, Werkleiterin Martina Wilk und Strom-Abteilungsleiter Valentin Fein beobachteten, wie der Schwerlasttransport den Transformator anlieferte. Daraufhin platzierten Stadtwerke-Mitarbeiter und die von der Netze BW beauftragten Unternehmen den Transformator auf das Fundament.

Garant für sichere Stromversorgung

Das Umspannwerk an der Ecke Talhausstraße/Pfälzer Ring wird mit-telspannungsseitig (20 Kilovolt) von den Stadtwerken und hochspannungsseitig (110 Kilovolt) von der Netze BW betrieben. Der neu aufgestellte Transformator erfüllt dabei eine wichtige Funktion. Er „übersetzt“ den 110-Kilovolt-Strom aus dem Hochspannungsnetz auf die Anforderungen geringerer Spannung. Der Strom dieser „übersetzten“ Spannung kann in den Netzen Hockenheims genutzt werden. Die Kosten für den Transformator, der rund 50 Prozent der Stromversorgung Hockenheims sicherstellt, belaufen sich auf rund 500 000 Euro. Er hat eine lange technische Lebensdauer von rund 50 Jahren, was geringe Kosten über die Laufzeit darstellt.

Im Baufeld des Umspannwerks Talhaus ist in den vergangenen Monaten viel geschehen. Im ersten Schritt errichteten die Stadtwerke in Kooperation mit der Netze BW die neue Erdschlusskompensationseinrichtung, weil der alte Standort das Baufeld der neuen Anlage blockierte. Für die 110-Kilowatt-Freiluftanlage wurden Provisorien erstellt, um auch während der kompletten Umbaumaßnahme eine redundante Versorgung der Stadt sicherzustellen. Dadurch konnten Teile der Altanlage rückgebaut werden, die ansonsten das Baufeld blockiert hätten.

Umstellung läuft bis Mitte 2022

Seit Anfang 2021 wurde die Baugrube für das neue Betriebsgebäude ausgehoben, vorbereitet und dann mit dem Bau des neuen Gebäudes begonnen. Nach der jetzt erfolgreich geschafften Aufstellung des neuen 110/20-Kilovolt-Transformators läuft die Maßnahme bis voraussichtlich Mitte 2022 weiter, indem die Versorgung Schritt für Schritt von der Alt- auf die Neuanlage umgeschwenkt wird, teilt die Stadtverwaltung mit. zg