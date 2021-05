Neues Testzentrum im Talhaus eröffnet

Der deutschlandweit tätige Betreiber von Corona-Testzentren Kloepfel Operations GmbH hat ein Testzentrum auf dem Gelände des Obi-Baumarkts im Talhaus eröffnet. Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthaltsort in Deutschland können sich hier mindestens einmal in der Woche kostenfrei testen lassen. Unterstützt wird das Unternehmen von der allgemeinmedizinischen Arztpraxis C2 Dr. Cakmak & Cakmak, teilt Kloepfel Operations in einer Pressemeldung mit.

AdUnit urban-intext1

Das Testzentrum in der Ludwigshafener Straße 3 ist montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Wer sich testen lassen möchte, kann unter www.c2testcenter.comeinen Termin im Fünf-Minuten-Takt buchen oder auch ohne Termin vorbeikommen. Das Angebot richtet sich zudem an die Anwohner sowie an Unternehmen in der Region, die ihre Mitarbeiter testen lassen wollen.

Auswertung direkt vor Ort

Bei den Bürgertests werden sogenannte POC-Antigen-Schnelltests eingesetzt. Im Gegensatz zum PCR-Test wird dieser nicht im Labor, sondern direkt vor Ort ausgewertet. Das Testverfahren dauert zwei Minuten. Um die Ergebnisse korrekt zuzuordnen, müssen sich die Testpersonen mit ihrem Personalausweis oder Führerschein ausweisen können. Nach dem Test verlässt die Testperson die Station und bekommt das Ergebnis etwa 15 Minuten danach per E-Mail und SMS, erläutert die Firma weiter.

PCR-Untersuchung anschließbar

Wer positiv getestet wird, muss einen PCR-Test durchführen lassen. Dies kann ebenfalls im Testzentrum in der Ludwigshafener Straße 3 im Anschluss geschehen. Das Ergebnis eines PCR-Tests erhält Kloepfel Operations und C2 Dr. Cakmak & Cakmak spätestens 24 Stunden später aus dem Labor. Die Kosten für diesen PCR-Test übernimmt bei einem Verdachtsfall die Krankenkasse. Handelt es sich um eine Urlaubsreise, muss der Test bezahlt werden.

AdUnit urban-intext2

Dass der Standort des neuen Testzentrums in unmittelbarer Nähe des Lichtfeld-Firmengeländes liegt, wo seit Ende März Schnelltests angeboten werden, könnte dazu führen, dass der Standort wechselt: „Wir sind da flexibel, sodass wir auch an anderer Stelle im Stadtgebiet ein Testzentrum (Zelte oder Bus) aufbauen können“, teilte Sprecher Christian Fischer auf Anfrage mit.

Das aktuell größte Projekt von C2 Dr. Cakmak & Cakmak und Kloepfel Operations sei die Bundesgartenschau in Erfurt, wo täglich bis zu 10 000 Menschen getestet werden können, berichet das Unternehmen. zg/mm

AdUnit urban-intext3