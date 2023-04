Neuheiten des Buchmarkts

Der Verein der Landfrauen Hockenheim hatte in Zusammenarbeit mit Geneviève Gansler zu einer Lesung in die Rathausstraße eingeladen. Über 20 Frauen und ein Mann waren dem Ruf gefolgt, um in entspannter Atmosphäre einige Neuheiten des Buchmarktes kennenzulernen.

Von spannenden Krimis über Liebesromane bis hin zu philosophischen Lebensweisheiten, gebundene Ausgaben oder Taschenbuchformate wurden vorgestellt. Im ersten Teil der Veranstaltung bekamen alle kleine Leseproben von Geneviève Gansler zu hören. In einer kurzen Pause, die genutzt wurde, um sich mit Getränken und Kuchen zu stärken, konnten die Anwesenden sich nicht nur die vorgestellten Bücher genauer anschauen, sondern auch das übrige Sortiment der Buchhandlung. Auch der zweite Teil war geprägt von interessanten Büchern und einer weiteren Leseprobe.

Im Anschluss an die Lesung fanden das eine oder andere Buch einen neuen, glücklichen Besitzer. Die Landfrauen und Geneviève Gansler bedankten sich bei den Anwesenden über den regen Zuspruch an der Buchvorstellung. zg