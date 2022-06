Nicole Fuchs eröffnet Hockenheimer Sommergalerie mit Events

Hockenheim. Mehr Farbe in den Hockenheimer Sommer bringen – das ist ein Anliegen, das Nicole Fuchs sowohl buchstäblich als auch im übertragenen Sinn verfolgt mit der Eröffnung ihrer Sommergalerie in der Karlsruher Straße. Beflügelt durch den Erfolg der Pop-up-Galerie in der Oberen Hauptstraße 10, in der sie im November auf Einladung des Hockenheimer Marketing-Vereins ihre Bilder ausgestellt hat, ist sie auf die Suche nach weiteren Ausstellungsmöglichkeiten gegangen – und bei der Metzgerei Hauser fündig geworden, wo es am 24. Juni losgeht.

Wichtig ist für die Hockenheimer Künstlerin und ihren Mann Hugo, der sie beim Galerieprojekt unterstützt, dass es sich nicht nur um einen Ort handelt, an dem sie ihre Werke zeigt und verkauft, sondern dass es ein Rahmenprogramm mit kleineren Events gibt. Dafür sind die Räumlichkeiten geradezu ideal: „Zentraler geht es fast nicht und die kleine Terrasse davor wertet den Ort zusätzlich auf“, findet Nicole Fuchs.

„Parrot flying away – Davonfliegender Papagei“ heißt das Titelbild von Nicole Fuchs’ Sommergalerie. © Fuchs

Alle zwei bis drei Wochen sorgen musikalische Auftritte oder auch mal eine Verkostung von Whiskey und Likör für Abwechslung in dem Ladenlokal, das sie zum 24. September gemietet hat. Im Gegenzug zum fairen Preis haben Nicole und Hugo Fuchs das Ladenlokal, das lange Zeit Sitz einer Fahrschule war, aufgepeppt mit frischer Farbe und kleineren Schönheitsreparaturen. Von der Größe sei es vergleichbar mit dem Pop-up-Domizil im Gebäude der Stadtwerke.

Zur Eröffnung am Freitag, 24. Juni, um 18 Uhr spielen Hugo Fuchs und Wolfgang Müller, launige Worte spricht der vom Bucht(r)ipp bekannte Journalist Thomas Liebscher. Die Galerie hat mittwochs, freitags und samstags sowie nach Vereinbarung geöffnet. Dem Namen entsprechend spielt der Sommer auch in Motiven und Farben eine wichtige Rolle: „Die Leute sollen etwas Heiteres, Fröhliches sehen“, kündigt Fuchs an.

