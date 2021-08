Nicole Heger lobt Klimaschutz-Bemühungen der Stadt

Lobende Worte hat die Bundestagskandidatin von Bündnis 90/Die Grünen Nicole Heger mitgebracht, als sie sich in der Reihe ihrer Bürgermeistergespräche mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler austauschte. „Hockenheim ist schon weiter als viele andere Kommunen, aber wir brauchen Leitplanken und Unterstützung aus dem Bund“, erklärte die Kandidatin zum Thema Klimaschutz laut einer Pressemitteilung.

Ein erstes Kennenlernen hatte es schon in der Stadthalle gegeben, als Heger sich bei der Veranstaltung des Vereins Solardrom „Wird Hockenheim Speicherstadt?“ einen ersten Überblick verschaffte über die Solarinitiative der Hockenheimer Bürger und der Stadtwerke.

Eine Energiewende vor Ort liegt Nicole Heger sehr am Herzen. Dass es in Hockenheim schon die Initiative „Hockenheim für Klimaschutz“ gibt, die an einem Weg zur Klimaneutralität der Großen Kreisstadt arbeitet, begrüßte sie daher sehr. Doch das war nicht das einzige Thema.

Angesprochen wurde auch die Stadtentwicklung und der Wohnungsbau. Klimaschutz und die Bedürfnisse der Bürger sollen zusammen betrachtet und gute Lösungen erarbeitet werden. Mit zusätzlichem Wohnraum entstehe auch ein Bedarf an städtischer Infrastruktur, die Stadtverwaltung arbeitet gerade daran, eine Waldkindergartengruppe zu eröffnen.

Ein wichtiger Punkt war für Oberbürgermeister Zeitler die Wirtschaftlichkeit von Aquadrom und Motodrom, die die Stadt vor große Herausforderungen stellt. Die Corona-Pandemie habe die Situation erheblich verschärft und alle Beteiligten arbeiteten an einer gemeinsamen Lösung, um die Themen Wirtschaftlichkeit und den zukünftigen Betrieb auch für die kommenden Jahre auf sichere Beine zu stellen.

Für den Lkw-Rastanlage an der A6 und den Stadtwald müsse es eine gute Lösung geben, sodass möglichst der Stadtwald erhalten bleibt, war man sich einig. An Alternativlösungen werde gearbeitet, Unterstützung aus Berlin für eine pragmatische Lösung ist erwünscht. Heger ist es wichtig, nicht nur in der Wahlkampfphase im Gespräch zu sein mit Kommunen bei den Bürgermeistern und Bürgern bei Marktgesprächen und Veranstaltungen vor Ort, was Zeitler sehr begrüßt. zg