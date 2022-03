Niederlage zu verdauen

In der neunten Runde der Badischen Oberliga musste die Hockenheimer Erste wieder ersatzgeschwächt antreten und eine 2:6-Niederlage gegen die SG Rochade Kuppenheim hinnehmen. Die Punkte holten: Jürgen Möldner (remis), FM Oliver Günthner (remis), Ferdinand Ptak (remis) und Dr. Christian Günther (remis).

Es kamen nur zwei Begegnungen der 3. Runde der Stadtmeisterschaft zustande. Hier die Ergebnisse: Gerold Rocholz – Jürgen Möldner 0:1 und Jürgen May – Christian Würfel (alle SV 1930 Hockenheim) remis. Mit seinem erneuten Sieg strebt Jürgen Möldner mit vier Punkten aus vier Partien unangefochten der Titelverteidigung entgegen. Am Freitag, 25. März, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich um 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Spielabend. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen.

Vierer-Senioren in Bezirksrunde

In einer Nachholbegegnung der Kreisklasse A spielt Hockenheim IV am Sonntag, 27. März, um 10 Uhr beim SSC Altlußheim II. Ebenso tritt am Sonntag um 10 Uhr ein Hockenheimer Vierer-Senioren-Team in der Bezirksrunde der Badischen Senioren Mannschaftsmeisterschaft beim SK Mannheim 1946 an. Es gelten die aktuellen Hygienekonzepte des Landes sowie der Stadt und der Schachvereinigung . Es gilt nach wie vor die 3G-Regelung. zg

