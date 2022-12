Nikolausbonus im Aquadrom in Hockenheim

Hockenheim. In zwei Wochen ist Nikolaustag. Um den Besuchern des Aquadroms an diesem Tag eine besondere Freude zu machen, hat sich das Team eine Überraschung ausgedacht: Der übliche Schließtag am Dienstag wird auf den Donnerstag, 8. Dezember, verschoben. Alle Badegäste, die am 6. Dezember, mit Nikolausmütze ins Bad kommen, bekommen zehn Prozent Rabatt auf den Eintritt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Nikolaustag warten Vergünstigun-gen auf die Badegäste. © Agentur edelrot

Außerdem erhält jeder Gast ein kleines Schokonikoläuschen, teilen die Stadtwerke mit. Und es gibt noch eine weitere Überraschung: Wer Glück hat und am 6. Dezember der 111. Gast im Aquadrom ist, bekommt eine Freikarte für das Bad geschenkt.