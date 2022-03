Nur Jugend pausiert noch

In einer Nachholpartie der dritten Runde der Stadtmeisterschaft im Schach trennten sich Manfred Werk und Gerold Rocholz (beide Schachvereinigung 1930 Hockenheim) remis. Nach der Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes tritt die erste Mannschaft in der Oberliga bei der dritten Mannschaft des deutschen Meisters OSG Baden-Baden 1922 an. Spielbeginn in Baden-Baden ist um 11 Uhr.

Im Jugendbereich findet bis auf Weiteres kein Trainingsbetrieb statt. Die Erwachsenen treffen sich an diesem Freitag, 4. März, um 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Um 19.45 Uhr beginnt das Monatsblitzturnier März. Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen willkommen. Es gelten die aktuellen Hygienekonzepte des Landes sowie der Stadt Hockenheim und der Schachvereinigung 1930 und die 3G-Regelung. Teilnehmer müssen in geschlossenen Räumen eine Mund-Nase-Maske (FFP2 oder vergleichbar) tragen Beim Spielen am Brett kann die Maske abgesetzt werden, teilt die SV 1930 mit. mw

