OB Marcus Zeitler appelliert an Hockenheimer Bürger

Anlässlich der anhaltend hohen Corona-Fallzahlen in Hockenheim appelliert Oberbürgermeister Marcus Zeitler an die Bürger als „besorgter Stadtvater, aber auch als besorgter Bürger“, die Regeln einzuhalten, um die überwiegend im privaten Bereich entstehenden Infektionen einzudämmen. Die Pandemie habe die Menschen seit März vergangenen Jahres im Griff und gerade jetzt treffe sie die Stadt ganz besonders. Zeitler: „Dies bereitet mir große Sorgen, denn die Fallzahlen der letzten Wochen haben gezeigt, dass wir stetig ansteigende Infektionen zu verzeichnen haben.“

Die Stadtverwaltung habe hierzu keinen bestimmten Infektionsherd ausmachen können, sondern ein diffuses Bild der Lage. Die Infektionen seien über ganz Hockenheim verteilt und es sei nicht auszumachen, dass ein Gebiet mehr oder weniger betroffen ist (wir berichteten gestern).

Zeitler schreibt in seinem von der Stadt am Freitag veröffentlichten Aufruf: „Zum jetzigen Zeitpunkt müssen wir davon ausgehen, dass die meisten Ansteckungen im privaten Bereich stattfinden, hier möchte ich nun an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger appellieren. Bitte halten Sie sich an die vorgegebenen Regeln, wie Abstand einhalten, Maske tragen und die Einhaltung der erlaubten Kontakte.“

Ihm sei bewusst, dass nach solch einer langen Zeit es immer schwieriger wird, dafür Verständnis aufzubringen, jedoch bedürfe es jetzt noch einmal einer gemeinsamen Anstrengung, die jetzige Situation zu meistern. Zeitler: „Lassen Sie uns gemeinsam diese Zeit überstehen, so dass wir hoffentlich in naher Zukunft wieder zusammenkommen können. Auch mir fehlen die gemeinsamen Gespräche und die verschiedenen Veranstaltungen mit Ihnen, wo man sich begegnet und zusammen unsere Gemeinschaft lebt.“

