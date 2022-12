OB würdigt Zusammenhalt

Oberbürgermeister Marcus Zeitler nimmt den Jahreswechsel zum Anlass, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt von Gemeinderat und Stadtverwaltung am Freitag, 13. Januar, um 19.30 Uhr, zum Neujahrsempfang in die Stadthalle einzuladen. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

An diesem Abend möchte der Oberbürgermeister das Gespräch und die Begegnung suchen, um die Zusammengehörigkeit in der städtischen Gemeinschaft zu unterstreichen und deutlich zu machen, wie wichtig die Arbeit vieler zum Wohle der Stadt ist, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Natürlich wird er seine guten Wünsche zum neuen Jahr übermitteln.

Das Programm wird durch die Band „Me and the Heat“ sowie die Junior Devils Cheerleader des HSV Hockenheim gestaltet. Ab 18 Uhr haben die Besucher des Neujahrsempfangs die Möglichkeit, sich im Foyer der Stadthalle bei rund 20 Hockenheimer Vereinen über deren Angebot zu informieren. zg