In Hockenheim kümmert sich der DRK-Kreisverband um Menschen, die in besonders belasteten Verhältnissen leben. Für die Obdachlosenarbeit gibt es einen direkten Ansprechpartner und Unterstützung vor Ort. In der neuen DRK-Rettungswache im „Quartier Auchtergrund“, die im Mai eingeweiht werden soll, können bis zu 26 Wohnungslose vorübergehend untergebracht werden. In der jüngsten Sitzung des

...