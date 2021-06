Hockenheim. Der erste Abschnitt der Sanierung der Oberen Hauptstraße kann in Kürze abgehakt werden: Wie Oberbürgermeister Marcus Zeitler in der Gemeinderatssitzung verkündete, soll das erste Teilstück von der Fortunakreuzung bis zur Rathausstraße in vier bis sechs Wochen eingeweiht werden. Dann soll die digitale Infotafel mit neuen Daten bespielt werden, teilte der OB auf Anfrage von Oliver Grein (Grüne) mit, der die Anzeige der Baufortschritte vermisste.

