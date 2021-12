Obere Hauptstraße Hockenheim: Rettungsdienste haben im Notfall freie Zufahrt

Hockenheim. Zwischen den Jahren verläuft das Leben langsamer, ruhen viele Arbeiten, haben viele Betriebe Urlaub. Auch in der Oberen Hauptstraße bleiben die Anwohner derzeit von Baulärm verschont – bis Montag, 10. Januar, herrscht Winterpause.

Doch bevor sich die Arbeiter in die Winterpause verabschiedet haben, sorgten sie noch für Ordnung auf der Baustelle. „Alle Gruben im Baustellenbereich sind geschlossen, die Straßen sind vollständig geschottert, sodass im Notfall sämtliche Bereiche von Rettungsdiensten angefahren werden können“, wie uns der Pressesprecher der Stadt Christian Stalf mitteilt.

Daneben sind die Arbeiten in mehreren Bereichen schon weit fortgeschritten. So sind im Abschnitt 1a der Baumaßnahme Obere Hauptstraße, zwischen Oberer Mühlstraße und Am Bachrain, auf der westlichen Straßenseite die Leerrohre verlegt, die Randeinfassungen und Rinne hergestellt sowie das Pflaster vollständig eingebaut.

Im Abschnitt 1b, Teil 3, zwischen Mittlerer Mühlstraße und Parkplatz Eichhorn, sind die Hausanschlüsse am Kanal zu zwei Dritteln hergestellt und in der Oberen Mühlstraße ist die Kanalverlegung im Wendehammer abgeschlossen und wird der Zufahrtsbereich zur Baustelle provisorisch geschottert, damit der Parkplatz von Hausnummer sieben über die Winterpause angefahren werden kann.

Nach der Winterpause, blickt Stalf in die nahe Zukunft, soll der Straßenbau ab Montag, 10. Januar, im Abschnitt 1a fortgesetzt und ab Mitte Januar die Asphaltdecke hergestellt werden. Anschließend folgt der Straßenbau im Abschnitt 1b, Teil 3. In der Oberen Mühlstraße sollen zunächst die Kanalbauarbeiten abgeschlossen werden. aw