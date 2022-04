Offener Treff für ukrainische Kinder

Viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine leben mittlerweile bei Freunden und Familien in der Region. Das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk und das Jugendzentrum am Aquadrom (Juz) bieten für Kin-der aus der Ukraine ab Dienstag, 5. April, einen Offenen Treff zum Austausch an. Eine Anmeldung für die Teilnahme ist nicht erforderlich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei Fragen steht das Pumpwerk-Team unter Telefon 06205/21 15 00 oder -15 01 sowie per E-Mail – kjbuero@pumpwerk-hocken-heim.de – zur Verfügung.

Die Termine für den Mädchentreff sind am Dienstag, 5. April, 16.30 bis 18 Uhr, im Pumpwerk, Dienstag, 26. April, 16.30 bis 18 Uhr, im Pumpwerk und Dienstag, 10. Mai, 16.30 bis 18 Uhr, im Juz und anschließend regelmäßig dienstags im Juz (außer in den Ferien).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Termine für den Jungentreff sind Donnerstag, 7. April, 16.30 bis 18 Uhr, im Pumpwerk, Donnerstag, 28. April, 16.30 bis 18 Uhr, im Pumpwerk und Donnerstag, 12. Mai, 16.30 bis 18 Uhr, im Juz und anschließend regelmäßig donnerstags im Juz (außer in den Ferien). zg