Oftersheimer Straße ab Montag Baustelle

Die Oftersheimer Straße in Hockenheim ist von diesem Montag, 12. Juli, bis voraussichtlich Ende Dezember im ersten Bauabschnitt zwischen Bürgermeister-Hund-Straße und Schützenstraße wegen Bauarbeiten für den Straßenverkehr gesperrt. Das teilt die Stadt mit. Bis Mitte August ist davon auch die Einmündung in die Schützenstraße betroffen. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum über die Schützenstraße, die Birkenallee und die Bürgermeister-Hund-Straße sowie umgekehrt umgeleitet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ab Mitte August soll dann die Vollsperrung Schützenstraße entfallen. Die Umleitung erfolgt dann über die Schützenstraße, Birkenallee und Bürgermeister-Hund-Straße sowie über die Schützenstraße, Ernst-Wilhelm-Sachs-Straße und Bürgermeister-Hund-Straße.

Ein Ersatzparkplatz für Anwohner der Oftersheimer Straße wird auf dem Reiterplatz angeboten, erklärt die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung. zg