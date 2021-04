Oftersheimer Straße in Hockenheim wird zur Großbaustelle

Hockenheim. Im Mai soll es losgehen: Die Oftersheimer Straße wird von Grund auf saniert: Eine neue Kanalisation und sanierte Wasserleitungen, ein neu definierter Straßenraum mit optimierten Kreuzungspunkten, eine neue Beleuchtung nach Stand der Technik und zusätzliche Stellplätze sollen für die Anwohner als Ergebnis von rund 14 Monaten Bautätigkeit herauskommen.

Dafür muss die Stadt rund 1,6 Millionen Euro aufwenden. Den Auftrag an die Firma Reimold hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig vergeben. In der Februarsitzung war das Vorhaben ausführlich vorgestellt worden (wir berichteten). Damals hatte Diplom-Bauingenieurin Simone Rell vom Ingenieurbüro Schulz auf die Dringlichkeit hingewiesen, da der Abwasserkanal in einem extrem schlechten Zustand ist.

Ein schnurgerades Band von Ost nach West: So präsentiert sich die Oftersheimer Straße, die senkrecht in der Mitte des Bilds verläuft. Klar geregeltes, versetztes Parken soll nach der Sanierung für mehr Sicherheit sorgen. © LENHARDT

Die Mittel im Haushalt stehen bereit, versicherte Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Bärbel Hesping (CDU) bat die Verwaltung, künftig großzügiger zu kalkulieren. Auf Nachfrage von Willi Keller (SPD) versicherte Fachbereichsleiter Christian Engel, die Bürgermeister-Hund-Straße sei als nächstes dran. vw