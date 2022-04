Ohne Aufkleber in den Graben?

Heute hatte ich wieder einmal das zweifelhafte Vergnügen, hinter einem Fahrzeug herzuschleichen, dessen Rückseite der Welt mitteilte, dass sich an Bord ein Baby befindet. Na super, dachte ich mir, aber muss es gleich ans Steuer? Kein Kalauer, eher Galgenhumor. Diese kurzfristige Entschleunigung meines Lebens gab mir die Gelegenheit, einmal darüber nachzudenken, was mir mit dem Hinweis mitgeteilt werden soll. Dass ich mich dem Fahrzeug nur vorsichtig nähern darf, sorgsam mit ihm umgehen soll? Was ja im Umkehrschluss hieße, dass ich alle Fahrzeuge ohne entsprechenden Aufkleber in den Graben kegeln darf. Wobei ich in der Regel den Kontakt zwischen meinem und anderen Fahrzeugen ohnehin meide. Vielleicht soll mir der Aufkleber ja mitteilen, dass da jemand stolz wie Bolle über den Umstand ist, den Staffelstab seiner Gene weitergereicht zu haben? Nein, letztlich glaube ich, da fleht jemand um Mitleid. Schleicht stundenlang um die Kurven, bis das Baby endlich schläft, fürchtet weder Tod noch Teufel, nur Hupen, nein, die mag er nicht.

