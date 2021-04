Ohne Ausgang gut ausgehalten

Natürlich muss niemand alles gutheißen, was an Regelungen eingeführt wird, um die Ausbreitung von Corona-Infektionen zu reduzieren. Manches ist unmittelbar einleuchtend, anderes nur in einem bestimmten Zusammenhang. Als Bewohner des Südwestens, der mit dem Thema schon längere Zeit vertraut ist, wundert sich unsereiner aber schon über den Aufschrei zur geplanten bundesweiten Einführung von Ausgangssperren ab einer bestimmten Inzidenz.

Es liegt gewiss nicht daran, dass die Kurpfälzer ungesellig sind, dass sie weitgehend klaglos hingenommen haben, nach 21 Uhr ihre Wohnstätten nicht mehr verlassen zu dürfen. Das neue Infektionsschutzgesetz gibt da ja sogar noch eine Stunde drauf.

Zu vermuten ist eher, dass die Menschen in der Region pragmatisch statt ideologisch denken: Ohne lohnenswerte Ziele angesichts Lockdowns und Regeln für private Treffen bleiben sie daheim und machen das Beste draus. Der Virusbremse kann das nur nutzen. Es soll ja auch noch andere Möglichkeiten des Austauschs geben.