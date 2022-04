Ohne Ehrenamt gibt’s keine Fete

Immer wieder wurde es in den vergangenen zwei Jahren angesprochen, niemand hörte es gerne und alle hofften, es möge anders kommen: Corona nimmt großen Einfluss aufs gesellschaftliche Leben – selbst wenn die Impfungen inzwischen die schlimmsten Folgen verhindern und die Zahl der Neuinfektionen sinken.

Die Organisatoren des Hockenheimer Mai bekommen das deutlich zu spüren. Die Vereine haben besonders unter der langen Zeit gelitten, in denen Treffen nicht möglich waren. Sie bilden das Rückgrat des Straßenfests und hatten schon vor der Pandemie genug Probleme, ihre Standbesetzungen zu finden. Das Virus hat die Situation verschärft, nun geht es an die Substanz.

„Wenn es so bleibt, muss man die ganze Veranstaltung neu überdenken“, sagt Rainer Saß völlig zu Recht. Das klingt bitter, aber der Spaß vieler kann nun mal nicht nur an wenigen Engagierten in den Vereinen hängenbleiben.

Das muss die Freude daran, dass endlich wieder im Herzen der Stadt gefeiert werden kann, nicht trüben, doch allen sollte klar sein, dass es keine Garantien auf solche Angebote gibt. Der HMV schwimmt ebenso wenig im Geld wie die Stadt. Und ohne Ehrenamt verschwinden auf Dauer eben auch Institutionen.