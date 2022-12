Ohne ein Ende

An diesem Sonntag entzünden wir bereits die zweite Kerze am Adventskranz. Zwar gibt es ihn inzwischen in allen möglichen Formen, doch ist der runde Kranz aus Tannengrün ein Evergreen – schließlich transportiert er eine unmittelbar verständliche Symbolik. Manche Elemente davon gehen sogar auf vorchristliche Mystik zurück. Da ist zunächst die Kreisform, die keinen Anfang und kein Ende kennt. Sie steht für Ewigkeit und Unendlichkeit, im christlichen Denken auch für die Auferstehung – und, nicht zu vergessen, für die Gemeinschaft.

Die Kerzen auf dem Kranz können als die vier Himmelsrichtungen auf dem Erdkreis oder die vier Elemente gedeutet werden. Das Tannengrün im Winter ist zudem Symbol der Hoffnung: Mitten in Eis und Schnee bereitet sich das neue Leben vor. Dazu kommt das sanfte Licht der Kerzen im früh hereinbrechenden winterlichen Dunkel, das von Sonntag zu Sonntag an Kraft zunimmt.

Die Idee hinter dem ersten Adventskranz stammt von Johann Hinrich Wichern, einem Theologen und Erzieher. Er entwarf zur Freude für Straßenkinder einen Adventskranz mit vier großen und 20 kleinen Kerzen, um so gemeinsam die Tage bis Heiligabend abzählen zu können.

Später stellten sich die Menschen in Deutschland kleinere Varianten aus Tannengrün und mit vier Kerzen auf die Tische. Dann übernahmen die Christen rund um den Globus die Idee. In Irland gibt es den Adventskranz mit fünf Kerzen: Die zwei Ersten sind violett und stehen für Buße, die Dritte ist rosa und bedeutet die Vorfreude auf das Fest, die vierte, die auch wieder violett ist, sagt, dass die Adventszeit bald zu Ende ist, und die fünfte ist weiß; sie steht in der Mitte des Kranzes und wird an Heiligabend entzündet. Aber bis dahin haben wir ja noch etwas Zeit. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen schönen zweiten Advent.