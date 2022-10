Oktoberfest im Alten Fahrerlager Hockenheim

Nach einer langen Corona-Pause findet am Samstag, 15. Oktober, wieder das Oktoberfest der Blauen Husaren im Alten Fahrerlager in Hockenheim statt. Für das leibliche Wohl sorgen die Musiker ganz nach der Tradition mit Weißbier und einem Festbier, Leberknödeln, gegrillten Haxen, Bratwürsten, Weißwürsten, Sauerkraut, selbst gemachtem Obatzer sowie frischen Brezen.

Am Samstagabend geht es um 20 Uhr los mit den Katzbachtalern, einer Band, die mit Stimmungsmusik einheizt. Einlass ist ab 18 Jahren (Ausweise werden kontrolliert). Der Eintritt dazu kostet im Kartenvorverkauf 12 Euro, an der Abendkasse 14 Euro. Am Samstagabend öffnen die Musiker eine Bar, Einlass am Samstag ist ab 19 Uhr.

Es gibt noch Karten, die am Mittwoch, 12. Oktober, von 18.30 bis 19.15 Uhr im Foyer der HSV-Halle in der Waldstraße 1 zu erwerben sind. Sollte dieses Kartenkontingent aufgebraucht sein, wird es keine Abendkasse geben. zg/js