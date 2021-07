Olav Gutting stellt Wahlprogramm vor

Bei der Bundestagswahl am 26. September entscheiden die Wähler, wie die Regierung Deutschlands nach der Ära Angela Merkels aussehen wird. Die Vielfalt an möglichen Koalitionen war noch nie so groß: von Schwarz-grün, Schwarz-rot-gelb, Grün-rot-rot über Grün-rot-gelb.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Bericht aus Berlin geht der CDU-Bundestagsabgeordnete Olav Gutting am Mittwoch, 14. Juli, um 20 Uhr in der Stadthalle auf das Wahlprogramm der Union ein, beschreibt, wo aus seiner Sicht die Herausforderungen der Zukunft liegen, und erklärt, wieso die Union seiner Meinung nach die Partei ist, die diese am besten bewältigen kann. Alle Bürger sind eingeladen. Die CDU bittet um Einhaltung der Corona-Regeln. ska