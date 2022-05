Olav Gutting und Andreas Sturm öffnen Büro

Hockenheim. Der Bundestagsabgeordnete Olav Gutting und der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm bieten am Donnerstag, 5. Mai, von 16 bis 17 Uhr in ihrem gemeinsamen Wahlkreisbüro in der Rathausstraße 2 eine Bürgersprechstunde an. Die beiden CDU-Parlamentarier stehen je nach Thema und Wunsch sowohl gemeinsam als auch in Einzelgesprächen als Gesprächspartner zur Verfügung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie bitten um eine Anmeldung unter Telefon 0711/20 63 83 10 oder E-Mail andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de. Der „Walk & Talk“, eine Sprechstunde im Freien beim Spazierengehen, ist nach Vereinbarung ebenfalls weiterhin möglich.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2