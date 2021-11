Olav Gutting zieht in Andreas Sturms Wahlkreisbüro

„Das ist aber nicht Sache des Landes, sondern des Bundes, mit Ihrem Einverständnis leite ich diese Angelegenheit an meinen Bundestagskollegen weiter“ – die Umsetzung dieser Ankündigung, auf die der Landtagsabgeordnete Andreas Sturm(CDU) schon oft in seinen Bürgersprechstunden zurückgreifen musste, wird zukünftig recht flugs über die Bühne gehen können, denn ein Weiterreichen über den Schreibtisch hinweg wird genügen und der Bundestagsabgeordnete Olav Gutting (CDU) kann die Unterlagen direkt entgegennehmen.

Noch vor der Bundestagswahl hatten Sturm und Gutting in Sturms Wahlkreisbüro in Hockenheim unter dem Motto „Bund und Land: Hand in Hand“ eine gemeinsame Bürgersprechstunde angeboten. Die Resonanz war groß und in zahlreichen Gesprächen ergaben sich viele Überschneidungen zwischen der Bundes- und der Landespolitik.

Sturm: „Dieses Format hat nicht nur uns gefallen, sondern auch den Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit einem Anliegen an uns gewandt haben.“ Gutting: „Die Zuständigkeiten werden gleich zu Beginn geklärt und dann können wir loslegen. Für uns steht im Mittelpunkt, dass wir bei berechtigten Anliegen zügig und unbürokratisch helfen können.“

Ab sofort werden die beiden CDU-Parlamentarier daher bei den kommenden Bürgersprechstunden, die rechtzeitig sowohl in der Zeitung als auch im Internet angekündigt werden, gemeinsam in der Rathausstraße 2 präsent sein. Auch sind gemeinsame Veranstaltungen in dem geräumigen Wahlkreisbüro angedacht. zg

