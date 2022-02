„One Billion Rising“: Zwölfköpfige Frauengruppe studiert mit Tanzschule Feil auf Initiative von Ursula Willimsky Choreographie zum Aktionstag ein / Livestream im Netz Gemeinsam in Bewegung gegen Gewalt an Frauen

Während das eine Pärchen den Valentinstag ganz im Zeichen der Liebe begeht und ein romantisches Abendessen bei Kerzenschein genießt, knallen andernorts die Türen, Gegenstände fliegen und im schlimmsten Falle ist sogar Gewalt im Spiel - und das nicht nur am 14. Februar, sondern regelmäßig der Fall. So wurden in Deutschland 2020 139 Frauen von ihrem (Ex-)Partner ums Leben gebracht, etwa alle zweieinhalb Tage endet statistisch gesehen häusliche Gewalt gegen Frauen somit sogar tödlich.

Während Betroffene aus Angst und Scham oft schweigen, möchte der seit zehn Jahren weltweit stattfindende Aktionstag „One Billion Rising“ genau das Gegenteil erreichen. Im Rahmen einer gemeinsam an vielen Orten zugleich getanzten Choreographie setzen sich Frauen weltweit füreinander ein - nun auch in Hockenheim. Den Wunsch geäußert hatte eine zwölfköpfige Gruppe von Frauen aus Alt- und Neulußheim. Mit Regina und Wolfgang Feil von der Tanzschule Feil waren schnell Ansprechpartner gefunden, um die notwendigen Schritte dafür zu erlernen. Sylvia Deuschel übernahm diese Aufgabe „total engagiert“ sowohl vor Ort als auch in Form eines Trainingsvideos, das es sämtlichen Tanzbegeisterten der Tanzschule Feil ermöglichte, die Schritte einzustudieren. Nach gerade einmal zwei Unterrichtseinheiten à eineinhalb Stunden saß die mittelschwere Choreographie bei den Initiatorinnen und auch die Linedancefrauen studierten den Tanz in den regulären Stunden gerne ein.

Für eine Welt ohne Vergewaltigung

„Die Kombination aus Lebenslust und ernstem Hintergrund hat uns alle fasziniert“, so Ursula Willimsky, eine der zwölf Frauen, die den Kurs initiiert und mitgemacht hatte. Denn während Tena Clarks „Break the chain“ dank flotter Rhythmen „ein richtiger Ohrwurm“ ist, hat es das Titellied des Aktionstages auch inhaltlich in sich: Sowohl die Hoffnung auf eine Welt frei von Unterdrückung, Vergewaltigung, Inzest und Missbrauch als auch die Heiligkeit des eigenen Körpers werden thematisiert; „ich tanze, um die Regeln zu brechen“, heißt es da ebenso wie „inmitten dieses Wahnsinns werden wir aufstehen“.

Wie nötig das ist, zeigen erschreckenden Zahlen weltweit: Etwa jede dritte Frau wird Angaben der WHO zufolge im Laufe ihres Lebens zum Opfer von Gewalt - auf diese Milliarde Frauen spielt der Titel des Aktionstages an - das englische Wort „Billion“ entspricht der deutschen Milliarde. Die in den Himmel gereckte Hand mit dem ausgestreckten Zeigefinger verdeutlicht das Aufstehen unter anderem gegen Frauenfeindlichkeit, Geschlechterdiskriminierung und Gewalt Frauen gegenüber sowie für Gleichberechtigung, Sicherheit und Freiheit der Frauen.

Die diesjährige Aktion stellte insbesondere die körperliche Unversehrtheit ins Zentrum: „Rise! Resist! Unite!“ - „Steht auf! Geht in den Widerstand! Vereinigt euch!“, ermutigen die Schlagwörter auch vor dem Hintergrund der Pandemie und politischer Umwälzungen zum Tätigwerden und Positionieren.

In vorführtaugliche Position gebracht, konnte es am Abend des 14. Februars losgehen, ein gutes Dutzend Frauen tanzte in der Tanzschule mit. Wer nicht vor Ort dabei war, konnte per Livestream im heimischen Wohnzimmer der Tanzlust frönen. Der Spaß war den Frauen vor Ort sichtlich anzusehen und die Freude an der gelungenen Umsetzung nach viereinhalb Minuten Choreographie ebenfalls.

Wermutstropfen wegen Corona

„Die Truppe hatte sehr viel Spaß und war unheimlich aufgeregt vor dem „Livestream“-Auftritt“, freute sich Tanzschulinhaberin Regina Feil über die gelungene Premiere, wenn auch mit kleinem Wermutstropfen: „Leider war die Mannschaft krankheits- und quarantänebedingt ziemlich reduziert, sodass auch die Mitinitiatorinnen nicht mit am Start waren“. Kein Wunder, dass auch Ursula Willimsky erwartungsvoll in die Zukunft blickt: „Wir hoffen alle, dass die Zeiten nächstes Jahr anders sind und wir den Tanz reaktivieren können.“ Vielleicht wird dann auch ein kleiner Auftritt möglich sein, dem Zuschauende nicht nur live, sondern auch vor Ort beiwohnen können.