Online-Infos zum Musik-Schwerpunkt

Das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium bietet auch im kommenden Schuljahr 2022/2023 einen Musik-Schwerpunkt für die neuen fünften Klassen an. Dieser richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die entweder bereits ein Instrument erlernen, aber auch an Anfänger ohne Vorkenntnisse. Letztere haben die Möglichkeit, im Musikunterricht ein Blasinstrument zu erlernen. Ein erster Info-Abend hierzu findet online am Mittwoch, 16. Februar, um 19 Uhr statt. Interessenten schreiben eine E-Mail an musikschwerpunkt@cfg-gym.de und erhalten darauf einen Zugangslink über die Videokonferenz-Plattform Alfaview. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Gymnasiums www.cfg-hockenheim.de. zg

