Online-Veranstaltungen an der Hockenheimer Volkshochschule

Hockenheim. Wie wäre es, an einem Vortrag teilzunehmen ohne dafür nochmals das Haus verlassen zu müssen? Gemütlich mit einem schönen Getränk den Ausführungen des Dozenten zu lauschen? Dies ist möglich bei den Online-Vortragsveranstaltungen der VHS-Hockenheim, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Kurse finden je nach Veranstaltung auf der Plattform Zoom oder Edudio statt. Kurz vor Kursbeginn erhalten die angemeldeten Teilnehmer den Zugangslink. Voraussetzungen sind ein PC oder Laptop, eine gute Internetverbindung, Webcam, Mikrofon und Lautsprecher sowie Headset.

Kontakte im Internet knüpfen

Viele Menschen sind heutzutage sehr stark in ihren Alltag eingebunden. Neue Freunde und Partner zu finden, ist daher nicht ganz einfach. Auch wird das Kennenlernen von Freunden aufgrund der gemachten Erfahrungen und genaueren Vorstellungen im Alter nicht leichter. Gleichzeitig bietet das Internet eine große Bandbreite an Möglichkeiten, neue Kontakte zu knüpfen.

Der Vortrag zeigt die aktuellen Angebote, andere Menschen im Internet kennenzulernen. Er findet am Montag, 7. März, 18.30 bis 21 Uhr, statt. Referent ist Hartmut Nehme.

Wege zum Superhirn

Der Buchautor und Andragoge Helmut Lange ist mit drei Online-Veranstaltungen dabei. Superhirn, Kopfrechnen – schneller als mit dem Taschenrechner heißt es am Donnerstag, 10. März, 19 bis 21.30 Uhr. Lange zeigt die besten Kopfrechen-Tricks.

Superhirn – Vokabeln lernen im Sekundentakt lautet der Titel der Veranstaltung am Donnerstag, 17. März, von 19 bis 21.30 Uhr. Lange zeigt die besten Vokabel-Lerntricks.

Fünf Wege zu einem perfekten Gedächtnis zeigt Lange am Samstag, 26. März, von 9 bis 16.30 Uhr auf. Durch das Anwenden einiger Merktechniken wird man in Zukunft Zahlen, Daten, Fakten, Vokabeln, Namen und Gesichter schneller und sicherer behalten. Mit nur einem geringen Maß an Übung kann das Gehirnpotenzial um 300 Prozent gesteigert werden.

Instagramm for Business

Das soziale Netzwerk Instagram bietet die Möglichkeit, Reichweite aufzubauen und somit Kunden besser zu erreichen. Mit ein wenig Kreativität und der richtigen, individuellen Strategie können Unternehmen und Selbstständige die Vorteile der visuellen Präsentation (Foto, Video im Feed und Stories) für sich nutzen. In dem Seminar am Dienstag, 29. März, von 17 bis 20 Uhr wird gezeigt, Produkte und Dienstleistungen auf Instagram wirksam zu repräsentieren.

Der Kurs ist auf Android ausgelegt, aber iPhone-Nutzer können auch teilnehmen. Kursleiterin ist Uta Krauss.

Möglichkeiten von KI

Was verbirgt sich hinter Künstlicher Intelligenz (KI) und wie wird diese den Alltag verändern, lautet das Thema am Dienstag, 3. Mai, von 18.30 bis 21 Uhr.

Künstliche Intelligenz gilt als eine der wichtigsten Zukunftstechnologien der nächsten Jahre. In diesem Kurs werden die Teilnehmer mit den Grundlagen von Künstlicher Intelligenz vertraut gemacht und an konkreten Beispielen wird aufgezeigt, was heutige und zukünftige Lösungen damit imstande sind zu leisten. Eine praktische Anwendung für KI sind die digitalen Sprachassistenten (Alexa oder Siri usw.) Kursleiter ist Hartmut Nehme.

Bitcoins und seine Alternativen Um Kryptowährungen geht es am Montag, Montag, 16. Mai, von 18.30 bis 21 Uhr.

Einige Visionäre sehen in Kryptowährungen (digitalem Geld) bereits die nächste Generation der Zahlungsmittel, welche unabhängig von politischen Interessen einzelner Staaten sowie von marktbeherrschenden Großbanken existieren. Für die anderen bleiben Kryptowährungen Spielgeld von Technik-freaks oder Zahlungsmittel für verbotene Waren im Internet. Besprochen wird, wie Kryptowährungen funktionieren und an welchen Stellen sie Einzug in den Alltag gefunden haben. Kursleiter ist Hartmut Nehme.

Anmeldung zu allen Veranstaltungen bei der VHS ist unbedingt erforderlich. Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16a, Telefon 06205/ 922649, E-Mail info@vhs-hockenheim.de.