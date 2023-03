Opel-Fahrerin missachtet Vorfahrt im Talhaus Hockenheim

Hockenheim. Zu einem Verkehrsunfall ist es am Samstagabend gegen 21.10 Uhr im Hockenheimer Talhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilt, missachtete eine Opel-Fahrerin, die von der Duttweiler Straße in die Talhausstraße einfahren wollte, das Vorfahrtsrecht eines kreuzenden Pkw. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß der 25-jährigen Fahrerin mit einem 46-jährigen Citröen Fahrers. Die Ampelanlage in dem Bereich sei zu dieser Zeit außer Betrieb gewesen und die Vorfahrtsregelung sei über die sich dort befindenden Verkehrszeichen geregelt, so die Polizei weiter. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 9000 Euro. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin sei nicht mehr fahrtauglich gewesen und musste abgeschleppte werden, teilen die Beamten mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1