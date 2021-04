Reilingen/Hockenheim. Unter dem Motto „Mit Ostern wird alles wieder bunter“ hat sich der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) in Kooperation mit der Stadt Hockenheim etwas Besonderes für die Oster- und Frühlingszeit überlegt. Der Osterhase kommt in die Innenstadt. Bis einschließlich Sonntag, 11. April, richtet er sich im Schaufenster des Hosenshops in der Karlsruher Straße 2 gemütlich ein. Die originellen und originalen Hasenexponate kommen von Josef Walch, Hasenexperte, Sammler und Gründer des deutschen Hasenmuseums in Reilingen. Wie viele Exemplare er mitbringt, möchte er noch nicht verraten, das dürfen die Schaufensterbesucher selbst schätzen.

