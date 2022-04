Ostermarkt in St. Wendel besucht

Nach einer längeren Corona-bedingten Pause traf sich die Reisegruppe „Fahr mal raus“ zu einem Ausflug zum Ostermarkt in St. Wendel. Trotz kühler morgendlicher Temperaturen startete die Gruppe frohgelaunt in den Tag und auch ein paar Regentropfen beim Sektfrühstück trübten die Laune nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen Mittag war das Reiseziel erreicht. Jeder konnte den Ostermarkt nach Herzenslust erkunden. Zahlreiche Stände boten ihre Waren, wie Schmuck, Keramik und Handarbeiten an. Sehenswert war die Ausstellung verschiedener Hasenfamilien wie die Schulklasse der Hasen, die Hasenfeuerwehr oder Camping-Hasen. Am späten Nachmittag wurde die Rückreise angetreten, wonach der Tag in der Gaststätte „Zum Vogelpark“ in Haßloch einen gemütlichen Abschluss fand. eg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2