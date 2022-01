Hockenheim. Der Parkplatz hinter dem Rathaus in der Ottostraße ist am Mittwoch, 19. Januar, zwischen 7 und 13 Uhr für Fahrzeuge gesperrt. Außerdem sind noch einige Stellplätze auf dem Parkplatz der Stadthalle in diesem Zeitraum nicht nutzbar. Grund dafür ist die Anlieferung und Montage einer Trafostation durch die Stadtwerke Hockenheim.

