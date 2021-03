Bereits vor knapp fünf Jahren hat sich die Hockenheimerin Anna-Lena Avenius mit ihrer eigenen Praxis in der Karlsruher Straße 9 erfolgreich selbstständig gemacht. Im April eröffnet sie in neuen Räumlichkeiten in der Unteren Hauptstraße 4 - 6 ein Therapiezentrum, das den gesamten Gesundheitskomplex um Physiotherapie, Rehabilitation und Medizin umfasst und das völlig barrierefrei und rollstuhlgerecht zu erreichen ist.

AdUnit urban-intext1

„Es ist unser Motto und unsere Mission, dass die Patientin und der Patient im Mittelpunkt stehen und dazu gehört auch, dass wir sie umfassend betreuen können und sie alles an einem Ort vorfinden können,“ freut sich Anna-Lena Avenius auf den neuen gesundheitlichen Gesamtaspekt, den sie jetzt bietet.

Schließlich ist das Avenius-Team auf über ein Dutzend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestiegen: Ein Sportwissenschaftler und eine Lymphtherapeutin ergänzen ab sofort das Team und ein wichtiges Augenmerk wird künftig auch verstärkt auf die Prävention gelegt werden. Auf über 100 Quadratmetern stehen Geräte bereit, um nach individueller Anweisung und Anleitung Übungen durchführen zu können, von denen letztlich alle Altersstufen profitieren werden.

Ziele gemeinsam erreichen

„Der Mensch wird bei uns ganzheitlich betrachtet und wir richten uns nach seinen individuellen Bedürfnissen, danach entwickeln wir gemeinsam die Therapiepläne, um die gesundheitlichen Ziele gemeinsam zu erreichen“, macht Anna-Lena Avenius deutlich. Eine optimale Bereicherung des Therapiezentrums ist deshalb das Sanitätshaus Ramer aus Brühl, dessen kompetentes Team in Hockenheim vertreten sein wird. Einen wichtigen medizinischen Schwerpunkt setzt auch die Gynäkologin Dr. Stefanie Avenius, die für Beratung und Konsultationen in Hockenheim mit dabei ist.

AdUnit urban-intext2

„Ich freue mich natürlich, dass meine Schwägerin Stefanie, die mit einer Kollegin in Ludwigshafen ihre Arztpraxis hat, auch hier bei uns beratend und verantwortlich tätig sein wird“, blickt Anna-Lena Avenius optimistisch in die Zukunft.

Anna-Lena Avenius hat drei Jahre nach ihrem Abitur am Speyerer Edith-Stein-Gymnasium ihr Staatsexamen an der Schule für Physiotherapie der Unfallklinik Ludwigshafen abgelegt. Nach mehrjähriger Klinikerfahrung ergänzte sie ihre Ausbildung mit dem erfolgreichen Abschluss als Bachelor of Arts Medizinalfachberufe.

Als Handtherapeutin zertifiziert

AdUnit urban-intext3

Neben der Tätigkeit in ihrer eigenen Praxis ist Avenius Dozentin bei der renommierten Deutschen Gesellschaft für Handchirurgie (DAHTH) und hat sich auch überregional bereits einen Namen als zertifizierte Handtherapeutin gemacht.

AdUnit urban-intext4

Für Anna-Lena Avenius und ihr Team sowie alle, die zum neuen Therapiezentrum gehören, wird es eine spannende Zeit werden, weil man sich freut, Physiotherapie und Rehabilitation ebenso anbieten zu können wie Prävention und eine Vielzahl physiotherapeutischer Leistungen sowie das Spezialgebiet der Handtherapie. Willkommen sind Patienten aller Kassen ebenso wie Patienten der Berufsgenossenschaften und Privatversicherte. ba